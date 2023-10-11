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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кудряшов назвал задачу «Факела» в РПЛ

11 Октября 2023 • 11:14 Комментировать

Защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов рассказал о задаче своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У нас есть задача - остаться в Премьер-лиге. Дай бог, избежать попадания в зону стыковых матчей. Я думаю, что эта задача нам по силам, мы сможем ее реализовать», - приводит слова футболиста ТАСС.

После 11 туров Российской премьер-лиги воронежская команда набрала девять баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата «Факел» на выезде сыграет против «Оренбурга». Встреча состоится в субботу, 21 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Фёдор Кудряшов
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