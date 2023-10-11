Сутормин оценил игру Кузяева в чемпионате Франции

Игрок петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о переезде бывшего одноклубника Далера Кузяева в чемпионат Франции. Российский полузащитник подписал контракт с «Гавром».

«Во Франции он показывает хороший футбол. Надеюсь, так и будет продолжать. Поздравлял его с переходом, с первыми голами. Списываемся, узнаем друг у друга как дела. Держим связь!» - передает слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Далер перешел в «Гавр» в летнее трансферное окно. 30-летний игрок подписал контракт на два года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции россиянин провел восемь матчей и забил два мяча.