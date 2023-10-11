В московском «Спартаке» выдвинули требование главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», судьба испанского специалиста зависит от выступления команды в первой части сезона-2023/2024. Чтобы Абаскаль сохранил работу, «красно-белым» нужно завершить осеннюю часть чемпионата России минимум в топ-3.

По итогам 11 туров «Спартак» с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от идущего третьим «Зенита» составляет три балла. В следующем матче РПЛ подопечные Абаскаля примут «Пари НН» на «Открытие Банк Арене».

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