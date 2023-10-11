Бухаров: «Я не хотел переходить в «Зенит», но мне объяснили, что надо ехать»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал о своём переходе в петербургский клуб из «Рубина» летом 2010 года.

По словам футболиста, он не хотел переходить в стан «сине-бело-голубых», однако клубы уже успели договориться о сделке и трансфер был осуществлён.

«Во время переговоров я очень долго думал над переходом. И в какой-то момент я сказал: «Нет, всё, я не перехожу». Мне объяснили, что надо ехать, так как уже договорились. Я уже не мог заднюю дать», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Напомним, Бухаров выступал за «Зенит» в период с 2010 по 2014 год. В общей сложности в составе петербургской команды нападающий провёл 81 матч, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Также в карьере футболиста были «Рубин», «Ростов» и «Анжи».