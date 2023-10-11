Сутормин — результатах «Зенита»: «Надеюсь, в ближайших играх сможем занять лидирующую строчку и не отдавать её никому»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о результатах петербургской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 11 туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

По мнению Сутормина, на результаты «Зенита» повлияли изменения в составе команды, произошедшие минувшим летом. Однако, как отметил футболист, «сине-бело-голубые» сделают всё возможное для того, чтобы вернуться на первое место.

«Положение в турнирной таблице сказывается на нашем настроении. Но мы делаем всё возможное, чтобы изменить ситуацию. Надеюсь, что в ближайших играх сможем занять лидирующую строчку и не отдавать её никому», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 22 октября против «Крыльев Советов». Начало — в 16:30 по московскому времени.