Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин: «Малком сильно выделялся, забивал важные голы»

11 Октября 2023 • 10:36 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался касательно ухода из команды бразильского форварда Малкома.

«Незаменимых футболистов нет. Но Малком провел очень хороший сезон, сильно выделялся, часто забивал важные мячи. Многие моменты использовал в нашу сторону», - приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Малком стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги в прошлом сезоне. Бразильский форвард минувшим летом сменил клубную прописку, перебравшись в саудовский «Аль-Хиляль». «Зенит» выручил с продажи южноамериканского нападающего 60 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
11:26 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Травма была сложным моментом в жизненном и в профессиональном плане
11:14 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов назвал задачу «Факела» в РПЛ
11:08 · Россия. Премьер-лига
Сутормин оценил игру Кузяева в чемпионате Франции
10:56 · Россия. Премьер-лига
Бухаров: «Я не хотел переходить в «Зенит», но мне объяснили, что надо ехать»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Сутормин — результатах «Зенита»: «Надеюсь, в ближайших играх сможем занять лидирующую строчку и не отдавать её никому»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Малком сильно выделялся, забивал важные голы»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Рубина»: «У Рыбуса не хроническая травма, а хроническое невезение»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Сутормин - о Лиге чемпионов: «В прошлом сезоне «Зенит» мог бы выйти из группы»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Сутормин недоволен игровым временем в «Зените»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Было много разговоров, что «Спартак» готов стать чемпионом, но потом заговорили по-другому»
09:35 · Россия. Премьер-лига
​Юмор: Соболев встретился с «коллегами по цеху»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Для меня ЦСКА был хорошим вариантом»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Малышев — об Абаскале: «На данный момент никаких предпосылок к замене тренера нет»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Быстров назвал главную проблему Абаскаля в «Спартаке»
08:24 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» отметили уникальность Дзюбы
Все новости
Рекомендуем