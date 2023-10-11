Сутормин: «Малком сильно выделялся, забивал важные голы»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался касательно ухода из команды бразильского форварда Малкома.

«Незаменимых футболистов нет. Но Малком провел очень хороший сезон, сильно выделялся, часто забивал важные мячи. Многие моменты использовал в нашу сторону», - приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Малком стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги в прошлом сезоне. Бразильский форвард минувшим летом сменил клубную прописку, перебравшись в саудовский «Аль-Хиляль». «Зенит» выручил с продажи южноамериканского нападающего 60 миллионов евро.