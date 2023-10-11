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Спортивный директор «Рубина»: «У Рыбуса не хроническая травма, а хроническое невезение»

11 Октября 2023 • 10:21 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
21.10 14:00

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал, почему не играет защитник казанской команды Мацей Рыбус.

По словам Дзюбы, не так давно польский футболист получил серьёзное повреждение, из-за которого он будет отсутствовать ещё некоторое время. Как отметил спортивный директор, футболист сильно переживает и хочет помочь команде.

«Никакой хронической травмы у него нет, у всех его повреждений разный характер. Скорее у Мацея какое-то хроническое невезение.

Недавно он получил болезненный удар в колено. Миллиметром ниже — и вообще ничего бы не было, но он получил серьёзное повреждение», — цитирует Дзюбу «Бизнес Online».

В текущем сезоне 34-летний Рыбус успел провести за казанскую команду два матча, в которых он результативными действиями отметиться не сумел. После 11 туров РПЛ «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Мацей Рыбус Константин Дзюба
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