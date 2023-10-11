Сутормин - о Лиге чемпионов: «В прошлом сезоне «Зенит» мог бы выйти из группы»

Российский хавбек Алексей Сутормин, который выступает за петербургский «Зенит», предположил, как бы выступила его команда в прошлом сезоне Лиги чемпионов, если бы не бан от УЕФА.

«Тяжело сказать, как это было бы сейчас. Но в прошлом сезоне, наверное, мы бы выходили из группы. Был и Малком, например. Думаю, мы могли бы что-то показать на европейском уровне», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские сборные и клубы с февраля прошлого года отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. Питерский коллектив пять раз подряд становился чемпионом РПЛ.