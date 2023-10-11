Как это будет: ФИФА проведёт чемпионат мира-2030 в 6 странах на 3 континентах

ФИФА со своими совместными заявками превзошла себя. Чемпионат мира-2030 пройдёт сразу в 6 странах на 3 разных континентах. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что это будет.

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В 2030 году чемпионат мира очень хотел принять Уругвай. В 1930-м первый мундиаль в истории прошёл именно в этой стране, так что вековой юбилей хотелось отметить новым турниром. В одиночку Уругвай не способен принять чемпионат мира, так как теперь будет 48 участников, если ФИФА не увеличит ещё и это число. В этой ситуации южноамериканская страна позвала в союзники соседей из Аргентины, а позже присоединился и Парагвай. Тем не менее ФИФА не решилась отдать турнир этому трио, а предпочла совместную заявку от Испании, Португалии и Марокко.

Правда, южноамериканские страны всё же получили право провести по одному матчу, как раз чтобы отметить вековой юбилей турнира. Жест красивый, но едва ли этому рады будут команды, которые сыграют в этих стартовых поединках. Шесть сборных будут вынуждены первый тур группового этапа провести в Южной Америке, а на второй уже лететь в Европу или Африку, проходить акклиматизацию, переходить на иной часовой пояс. Очевидно, что это создаст для таких команд серьёзные сложности, которые могут повлиять на итоговый результат, что подорвёт спортивную составляющую.

В каких городах пройдёт турнир?

Если уж завершать тему Южной Америки, то надо отметить, что матчи пройдут в столицах: Монтевидео, Буэнос-Айресе и Асунсьоне. Пока официально города не объявлены, но тут сомнений нет. Интереснее то, что касается основной части турнира.

В частности, предполагается, что Португалия делегирует всего два города, что выглядит негусто. Очевидно, что матчи пройдут в Порту и Лиссабоне. Причём столица Португалии, наверное, вновь делегирует две арены: «Да Луж» и «Жозе Алваладо». Однако это вряд ли позволит Португалии в полной мере ощутить себя в роли хозяйки турнира. Хочется верить, что новую или модернизованную арену получит Брага, благо одноимённый клуб здорово развивается в последние годы.

Сразу шесть марокканских городов могут принять матчи чемпионата мира. У Испании же 13 городов могут принять матчи, причём Мадрид, Барселона и Севилья предоставят как минимум по два стадиона. Главным бенефициаром чемпионата мира-2030, видимо, станет Валенсия. Невозможно представить, чтобы этому городу не доверили право принимать матчи турнира, а это означает, что долгострой «Ноу Месталья» наконец-то будет завершён. Кстати, пока говорят, что к мундиалю построят всего два новых стадиона. Кроме Валенсии, арену планируют возвести в марокканской Касабланке. Другие же стадионы будут подвергнуты реновации.

От принципа ротации можно отказываться

Ранее ФИФА при выборе мест проведения чемпионата мира пыталась руководствоваться принципом ротации. Однако теперь от него впору отказываться. В 2030-м турнир пройдёт в Европе, Африке и формально в Южной Америке. Это будет первый турнир в странах из разных конфедераций. Вполне вероятно, это теперь станет новой нормой, что в целом можно приветствовать. В конце концов Королевство Марокко давно добивалось права принять чемпионат мира и от такой возможности сделать это с Испанией и Португалией отказываться не стало.

Тем не менее хочется верить, что дальше принцип ротации работать в полной мере не будет. Будет странно, если три матча в Южной Америке лишат этот континент возможности проведения мундиаля на несколько циклов. Благо Колумбия также давно мечтает стать хозяйкой турнира, а рядом есть ещё Эквадор, Венесуэла, а также Панама и Коста-Рика, где кто-то из них мог бы помочь.

Зато теперь нет сомнений, что в 2034-м чемпионат мира пройдёт в Азии. Правда, возможно совместно с Океанией (речь об Австралии, разумеется, с кем-то на пару). В 2038-м же от ротации точно придётся отказаться.

Роман Андреев