Сутормин недоволен игровым временем в «Зените»

29-летний хавбек Алексей Сутормин высказался касательно своей игровой практики в петербургском «Зените».

«Играть хочется всегда. Бывают моменты, когда тяжело в эмоциональном плане. Но я стараюсь философски к этому относиться. Мое дело - работать и ждать своего шанса. Все будет хорошо», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сутормин принял участие в шести поединках, отметившись одним забитым мячом. Срок действующего трудового соглашения между Алексеем и «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года.