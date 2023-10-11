Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попытался поставить себя во главу всей системы клуба. Об этом сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.

«В последнее время тренер стал брать всё управление командой на себя. Он настоял на том, что ключевые решения по трансферам принимает он. Абаскаль замкнул на себе всё функционирование клуба и отверг все предложения Эшуорта по переходам», - сообщил «Евро-Футболу.Ру» источник.

Абаскаль занял пост главного тренера «народной команды» летом прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года.

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