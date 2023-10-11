Сутормин: «Было много разговоров, что «Спартак» готов стать чемпионом, но потом заговорили по-другому»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о конкуренции со «Спартаком» в нынешнем сезоне.

Футболист согласился с тем, что «красно-белые» являются для петербуржцев принципиальным соперником. При этом, как считает Сутормин, в оценке перспектив «Спартака» людям зачастую не хватает объективности.

«Если брать последнюю игру, было много разговоров: «Вот, «Спартак» набрал хорошую форму. Они готовы стать чемпионами». Хотя, как только они начали терять очки и проигрывать, так сразу заговорили совсем по-другому. Иногда объективности не хватает», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезоне «Зенит» и «Спартак» встречались между собой в матче пятого тура РПЛ. Тогда победу одержали «сине-бело-голубые» со счётом 3:1.

После 11 туров чемпионата России «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, опережая шестых «красно-белых» на три очка.