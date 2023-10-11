​Юмор: Соболев встретился с «коллегами по цеху»

В Интернете появилось видео, на котором Александр Соболев посетил Москвариум в форме сборной России и пообщался с дельфинами. Короткий юмористический ролик подготовлен РФС к первому товарищескому матчу национальной команды с Камеруном, который состоится четверг, 12 октября 2023 года.

Идея с дельфинами обыграна в видео по причине того, что футболиста московского «Спартака» сравнивают как раз именно с этим животным из-за частых падений Соболева на футбольном поле.

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