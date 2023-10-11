Сутормин: «Для меня ЦСКА был хорошим вариантом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о своём возможном переходе в ЦСКА.

Напомним, минувшим летом московский клуб проявлял активный интерес к 29-летнему футболисту, однако переход так и не состоялся.

«Насколько я знаю, был интерес, велись переговоры. Но я остался в «Зените». Для меня ЦСКА был хорошим вариантом. Знаю тренера, город. Но сложилось так, как сложилось. Я нисколько не жалею», — цитирует Сутормина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Сейчас портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.