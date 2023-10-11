Быстров назвал главную проблему Абаскаля в «Спартаке»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о проблемах испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Абаскалю пока не удалось наладить атмосферу в команде и создать единый костяк, который за него будет биться - это факт», - рассказал эксперт в программе «Все на Матч!».

В последнем матче спартаковцы расписали мировую со столичным ЦСКА со счетом 2:2. После этого поединка «красно-белые» с 17 набранными баллами занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда проведет на своем поле с «Пари НН» 22 октября.