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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» отметили уникальность Дзюбы

11 Октября 2023 • 08:24 Комментировать

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Артём - уникальный человек. Не только как футболист. Не зря он получил звание самого медийного игрока РПЛ. Дзюба только увеличивает интерес к футболу в нашей стране», - приводят слова Нагорных «Известия».

Напомним, что Дзюба присоединился в «Локомотиву» в феврале, его действующий контракт с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня следующего года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 35-летний нападающий провел девять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Юрий Нагорных
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