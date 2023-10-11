В «Локомотиве» отметили уникальность Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Артём - уникальный человек. Не только как футболист. Не зря он получил звание самого медийного игрока РПЛ. Дзюба только увеличивает интерес к футболу в нашей стране», - приводят слова Нагорных «Известия».

Напомним, что Дзюба присоединился в «Локомотиву» в феврале, его действующий контракт с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня следующего года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 35-летний нападающий провел девять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.