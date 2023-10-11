В «Локомотиве» рассказали о финансовом состоянии клуба

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался относительно финансового состояния клуба.

«У нас сбалансированный бюджет. Мы не имеем никаких долгов, не имеем никаких кредитов и долгосрочных обязательств. Клуб находится в абсолютно здоровой финансовой ситуации», - приводит слова Нагорных издание «Известия».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Локомотив» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице. После 11 туров чемпионата страны «железнодорожники» набрали 19 баллов и отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.