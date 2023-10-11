Тормена рассказал об адаптации в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался об адаптации в российском клубе. Игрок пополнил ряды «быков» летом нынешнего года.

«Первые впечатления - хорошие. О городе тоже, он очень красивый, люди приятные. Замечательный клуб, хорошая инфраструктура, меня хорошо приняли, помогали в адаптации. Впечатления на все 10 из 10», - передает слова футболиста пресс-служба краснодарского коллектива.

27-летний бразильский футболист перешел в «Краснодар» из португальской «Браги». Тормена принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями.

По итогам 11 туров чемпионата страны «быки» уверенно лидируют в турнирной таблице.