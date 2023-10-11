Алдонин: «Переход РФС в Азию - это утопия»

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход РФС в Азию - это утопия. Легко об этом говорить, но реализовать будет значительно труднее. Там не будет весомых гарантий для нас, в том числе для отбора и участия в ЧМ», - передает слова Алдонина RT.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

Сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. 12 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Камеруна.