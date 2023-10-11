Горшков: «Из российских футболистов Мостовой необходим «Зениту»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о новом трудовом соглашении между полузащитником Андреем Мостовым и «сине-бело-голубыми».

«Из российских футболистов Мостовой необходим «Зениту». Россияне в команде подыгрывают, а Андрей - основной игрок петербуржцев, который может вести игру. Мостовой способен стать крепким футболистом в команде», - передает слова Александра «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мостовой провел шесть матчей за петербургскую команду, не отметившись голевыми действиями. Новый контракт хавбека с «сине-бело-голубыми» рассчитан по формуле «3+1».