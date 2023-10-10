Тюкавин объяснил, почему «Динамо» не может выиграть

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о неудачной серии команды в чемпионате России.

«Почему «Динамо» давно не побеждает в РПЛ? Дело в реализации: мы доходим до ворот, но там не хватает либо последнего паса, либо завершения. В этом плане нам есть, над чем работать», — приводит слова Тюкавина Sport24.

За 11 туров команда Марцела Лички набрала 17 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Стоит сказать, что «Динамо» не может выиграть в чемпионате на протяжении четырех матчей. У «бело-голубых» было одно поражение и три ничьих. В следующем туре московский клуб сыграет с «Локомотивом».