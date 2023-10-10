Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» заявили, что недовольны результатами команды

10 Октября 2023 • 21:15 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
22.10 19:00

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о результатах грозненского клуба в текущем розыгрыше чемпионата России.

«По итогам 11 туров мы ожидали другой результат. Был неудачный старт, смена главного тренера. Необходимо какое-то время, потому что сейчас другие требования. Пока результат неудовлетворительный», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Функционер надеется, что после зимней паузы результаты «Ахмата» в Российской премьер-лиге станут лучше.

«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 12 очков после 11 туров.

Напомним, летом грозненский клуб уволил Сергея Ташуева с поста главного тренера и назначил новым наставником Мирослава Ромащенко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Руслан Газзаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
21:49 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Медина чудом спас Абаскаля в «Спартаке», но ненадолго»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин объяснил, почему «Динамо» не может выиграть
21:25 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Абаскаль получил хороший контракт — он выполнил свою цель
21:15 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» заявили, что недовольны результатами команды
20:27 · Россия. Премьер-лига
​Селюк: «Проблема не в УЕФА»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «ЦСКА заслуживал победы, а «Спартак», честно говоря, нет» эксклюзив
19:31 · Россия. Премьер-лига
​Гаджи Гаджиев: «Ничего неожиданного в новом решении УЕФА нет»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Осинькин может возглавить «Спартак»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Ари: «В следующем году намерен возглавить «Спартак» или «Краснодар»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: Хочется каждый год побеждать в РПЛ
18:24 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой — о травме: «Это был тяжёлый жизненный период»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой — о новом контракте с «Зенитом»: «Выбор был очевиден»
18:00 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Ещё рано говорить о «Краснодаре» как о претенденте на титул»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Самошников — самый быстрый игрок 11-го тура РПЛ
17:50 · Россия. Премьер-лига
Гафин отреагировал на совет Титова Тюкавину
Все новости
Рекомендуем