В «Ахмате» заявили, что недовольны результатами команды

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о результатах грозненского клуба в текущем розыгрыше чемпионата России.

«По итогам 11 туров мы ожидали другой результат. Был неудачный старт, смена главного тренера. Необходимо какое-то время, потому что сейчас другие требования. Пока результат неудовлетворительный», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Функционер надеется, что после зимней паузы результаты «Ахмата» в Российской премьер-лиге станут лучше.

«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 12 очков после 11 туров.

Напомним, летом грозненский клуб уволил Сергея Ташуева с поста главного тренера и назначил новым наставником Мирослава Ромащенко.