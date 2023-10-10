​Селюк: «Проблема не в УЕФА»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк не считает, что ситуация с допуском, а затем с отменой своего же решения по поводу юношеской сборной России не скажется на имидже УЕФА. Он видит основную проблему в тех странах, которые выступают категорически против выступлений на одном поле с российской сборной.

- Проблема не в УЕФА. Если есть страны, которые не хотят играть с Россией, то в допуске нет смысла. В УЕФА увидели, что многие страны выступили против их решения, и потому отменили его. Этого следовало ожидать, - цитирует слова Селюка Vprognoze.ru.

Напомним, что российский спорт оказался под санкциями вследствие политически мотивированных решений еще в начале 2022 года.