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Бышовец — о «Динамо»: «Клуб сделал ставку на игроков из Южной Америки» эксклюзив

10 Октября 2023 • 20:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру новичков «бело-голубых».

«Оценивать игру новичков можно и без упоминания количества сыгранных матчей. Футболисты, переезжая в другую страну, оказываются в непривычном состоянии. Сейчас клуб сделал ставку на иностранцев из Южной Америки. Конечно, сложно переходить из одной обстановки в другую. Должно еще пройти время, чтобы команда полностью сыгралась и начала показывать цельный рисунок игры. К сожалению, в некоторой мере мы недооцениваем отечественных тренеров, а зарубежных специалистов переоцениваем. Да, нашему футболу не хватает многого. В том числе клубного патриотизма. Постоянные переходы из «Спартака» в ЦСКА и другие трансферы между принципиальными соперниками свидетельствуют о том, что с клубным патриотизмом сейчас проблемы», — сказал Бышовец.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец
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