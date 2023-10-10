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​Гаджи Гаджиев: «Ничего неожиданного в новом решении УЕФА нет»

10 Октября 2023 • 19:31 Комментировать

Президент «Динамо» из Махачкалы, известный отечественный специалист Гаджи Гаджиев не удивлен тем, что УЕФА передумал допускать юношеские российские команды к участию в турнирах под своей эгидой.

Первоначально, некоторое время тому назад, УЕФА допустил их, хотя и без флага с гимном - и Гаджиев еще тогда называл подобный допуск неприемлемым. Сейчас он прокомментировал свое мнение в свете поступивших новостей:

- Ничего неожиданного нет. Скорее неожиданно было то, что изначально приняли такое решение. Реакция со стороны стран, поддерживающих Украину, была ожидаема. Спортивное решение чиновников не прошло, потому что футбол, да и спорт в целом, политизирован, - цитирует слова специалиста Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев УЕФА
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