Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру новичков «бело-голубых».

«В действиях игроках просматривается сыгранность. Бителло — очень хорошее приобретение. Очевидно, что он классный футболист. Подвижный, выполняет большой объем работы и очень техничный. Чавес — игрок сборной Мексики, а это о многом говорит. Приобретения хорошие, но парням еще нужно время. Команда сыгрывается и показывает хорошее взаимопонимание», — сказал Петрушин.

После 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 очков.