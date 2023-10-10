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Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно, что Бителло классный футболист» эксклюзив

10 Октября 2023 • 19:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру новичков «бело-голубых».

«В действиях игроках просматривается сыгранность. Бителло — очень хорошее приобретение. Очевидно, что он классный футболист. Подвижный, выполняет большой объем работы и очень техничный. Чавес — игрок сборной Мексики, а это о многом говорит. Приобретения хорошие, но парням еще нужно время. Команда сыгрывается и показывает хорошее взаимопонимание», — сказал Петрушин.

После 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Луис Чавес Бителло
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