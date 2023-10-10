Андрей Мостовой: Хочется каждый год побеждать в РПЛ

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, каким он видит своё будущее в санкт-петербургском клубе

За время пребывания в «Зените» 25-летний футболист трижды стал чемпионом России и четыре раза завоевал Суперкубок страны.

«Хочется еще, как минимум, столько же выиграть! Хочется вместе с командой вернуться и на европейскую арену, каждый год побеждать в чемпионате. Кубок мы пока не брали с тех пор, как я в «Зените», пора закрыть этот вопрос!» — приводит слова футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

В текущей кампании Мостовой появился на поле в четырех матчах Российской премьер-лиги и не смог отметиться голевыми действиями.

10 октября игрок продлил трудовое соглашение с «Зенитом». Новый контракт Мостового с клубом рассчитан до 2028 года.

В 12-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака встретятся с «Крыльями Советов».