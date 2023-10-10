Андрей Мостовой — о травме: «Это был тяжёлый жизненный период»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своём состоянии. Футболист пропустил месяц из-за травмы. Последний раз он выходил на поле в седьмом туре Российской премьер-лиги в матче с ЦСКА (1:1).

«Это был тяжелый жизненный период, первый раз была такая длительная травма, потом восстановление. Сейчас уже все хорошо, тренируюсь», — цитирует Мостового официальный сайт «сине-бело-голубых».

Игрок признался, что был готов принять участие в минувшей игре против «Сочи», но вместе с тренерским штабом было принято решение не рисковать.

В текущем сезоне Мостовой сыграл в шести матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.