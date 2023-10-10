Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой — о новом контракте с «Зенитом»: «Выбор был очевиден»

10 Октября 2023 • 18:16 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями о продлении трудового соглашения с санкт-петербургским клубом.

«Это очень долгожданный момент! Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит», так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден», — приводит слова Мостового официальный сайт «сине-бело-голубых».

25-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне Мостовой появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Новое трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 3,5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
18:24 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой — о травме: «Это был тяжёлый жизненный период»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой — о новом контракте с «Зенитом»: «Выбор был очевиден»
18:00 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Ещё рано говорить о «Краснодаре» как о претенденте на титул»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Самошников — самый быстрый игрок 11-го тура РПЛ
17:50 · Россия. Премьер-лига
Гафин отреагировал на совет Титова Тюкавину
17:47 · Россия. Премьер-лига
Гатагов предположил, когда Черчесов может возглавить «Спартак»
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Наумов назвал УЕФА «амебой» 1
17:36 · Россия. Премьер-лига
Первак: В «Спартаке» бардак, зачем Ивичу дёргаться туда?
17:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил контракт с Мостовым по схеме «3+1» официально
17:00 · Россия. Премьер-лига
Мозес отреагировал на решение Азара завершить профессиональную карьеру
16:58 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг: «Позор решению УЕФА!» 1
16:55 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Спартак» отскочил в дерби с ЦСКА
16:47 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «К Абаскалю очень много вопросов, а главный вопрос — это результат, которого нет»
16:26 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» расторг контракты с Уридией и Ширяевым слухи
16:12 · Россия. Премьер-лига
​Соболев снялся в ролике с дельфинами видео
Все новости
Рекомендуем