Андрей Мостовой — о новом контракте с «Зенитом»: «Выбор был очевиден»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями о продлении трудового соглашения с санкт-петербургским клубом.

«Это очень долгожданный момент! Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, как и «Зенит», так что других вариантов среди российских команд, куда я хотел бы перейти, не было. Выбор был очевиден», — приводит слова Мостового официальный сайт «сине-бело-голубых».

25-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне Мостовой появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Новое трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 3,5 млн евро.