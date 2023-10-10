​Пономарёв: «Ещё рано говорить о «Краснодаре» как о претенденте на титул»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарев скептически относится к чемпионским перспективам «Краснодара» на длинной дистанции. Сейчас, после одиннадцати туров российского чемпионата, «быки» лидируют, не проиграв ни одного матча. От «Зенита» южане теперь оторвались на семь очков. Пономарёв считает, что «быки» могут оступиться еще до зимнего перерыва.

- Сыграно всего 11 игр, еще рано говорить о «Краснодаре» как о претенденте на чемпионство. Они выигрывают матчи за счет хорошего движения, но думаю, что ближе к зиме выдохнутся и устанут, их серия без поражений рано или поздно завершится, - цитирует слова специалиста Газета.Ru.