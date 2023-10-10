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Самошников — самый быстрый игрок 11-го тура РПЛ

10 Октября 2023 • 17:59 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Крайний защитник «Локомотива» Илья Самошников стал самым быстрым футболистом по итогам 11-го тура Российской премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «РУСТАТ».

25-летний футболист смог разогнаться до 9,46 м/с. На второй строчке рейтинга оказался защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов (9,28), а замкнул тройку лидеров нападающий «железнодорожников» Сергей Пиняев (9,27).

В текущем сезоне Самошников принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Следующим соперником «красно-зеленых» станет «Динамо».


 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Илья Самошников Сергей Пиняев Вячеслав Литвинов
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