Самошников — самый быстрый игрок 11-го тура РПЛ

Крайний защитник «Локомотива» Илья Самошников стал самым быстрым футболистом по итогам 11-го тура Российской премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «РУСТАТ».

25-летний футболист смог разогнаться до 9,46 м/с. На второй строчке рейтинга оказался защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов (9,28), а замкнул тройку лидеров нападающий «железнодорожников» Сергей Пиняев (9,27).

В текущем сезоне Самошников принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Следующим соперником «красно-зеленых» станет «Динамо».



