Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру новичков «бело-голубых».

«Бителло и другим новичкам многие выписали большой кредит доверия. Посмотрим, оправдают ли они его. Сейчас футболисты должны показать свой высокий класс, потому что часто игроки, получившие хороший контракт, начинают расслабляться и перестают прогрессировать. Будем надеяться, что новички «Динамо» будут прибавлять и радовать болельщиков. Конечно, команда должна реабилитироваться после прошлого провального сезона. Интересно, как коллектив себя проявит», - сказал Булыкин.

На текущий момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.