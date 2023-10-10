Гафин отреагировал на совет Титова Тюкавину

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», отреагировал на слова Егора Титова о Константине Тюкавине. Экс-капитан «Спартака» посоветовал Тюкавину уезжать в европейский чемпионат, поскольку в РПЛ нет прогресса.

«У кого нет? У Титова? У Тюкавина, конечно же, есть прогресс. Ему всего 20 лет, а он уже сыграл 100 матчей в лиге, поэтому он в ней прогрессирует», - цитирует Гафина Sport24.

Всего за «Динамо» 21-летний Константин Тюкавин провёл 105 официальных матчей (из них – 84 матча в РПЛ). В них нападающий записал на свой счёт 26 голов и 20 результативных передач на партнёров.

После 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на десять очков.