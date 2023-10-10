​Наумов назвал УЕФА «амебой»

После того, как изначально УЕФА допустил российские молодежные сборные для участия в соревнованиях под началом организации, последовала отмена этого решения.

Ситуацию прокомментировал бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов. Он расстроен произошедшим и назвал организацию «амебой», выразив уверенность в том, что она и далее будет руководствоваться политическими соображениями.

- Я боялся, что УЕФА дальше прогнется. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза. Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации, - считает Наумов, слова которого цитирует Газета.Ru.