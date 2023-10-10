Первак: В «Спартаке» бардак, зачем Ивичу дёргаться туда?

Экс-гендиректор московского «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Краснодара» в стан «красно-белых».

«Спартак» — неуправляемый клуб, там бардак. У Владимира Ивича есть действующий контракт, у него хорошие условия, он в хорошем климате. Что ему дергаться в этот «Спартак»? — цитирует функционера Legalbet.

Напомним, Ивич стал новым главным тренером «Краснодара» в начале этого года. На данный момент «быки» возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 27 очков. Стоит отметить, что в текущем сезоне кубанский клуб еще ни разу не проиграл в 11 матчах чемпионата.