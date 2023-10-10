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​Силкин: «Пока Карраскаль не в своей тарелке» эксклюзив

10 Октября 2023 • 17:35 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил игру новичков «бело-голубых».

«Про Карраскаля сложно что-то говорить. Пока он не в своей тарелке. Да, он техничный футболист, но ему пока не хватает задора и желания. Только через некоторое время можно будет сказать, пришлись они ко двору или нет. Конечно, хочется, чтобы новички тащили команду вперёд. Про Бителло тоже пока рано говорить. Его брали не на десять дней и не на месяц», - сказал Силкин.

После 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Хорхе Карраскаль Бителло
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