«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым по схеме «3+1», об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

Таким образом, новое соглашение с атакующим полузащитником рассчитано до конца сезона-2027/28.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Андрея Мостового с продлением контракта и желает продолжения славных победных традиций в составе «сине-бело-голубых», - отметила пресс-служба.

Напомним, что прошлое соглашение 25-летнего футболиста было рассчитано до конца нынешнего сезона.

За «Зенит» Мостовой принял участие в 114 играх во всех турнирах, в которых отметился 21 забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.