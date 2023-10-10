Мозес отреагировал на решение Азара завершить профессиональную карьеру

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес отреагировал на решение бельгийца Эдена Азара завершить профессиональную карьеру в 32 года.

«Какой игрок! Легенда игры! Было очень приятно играть с тобой. Наслаждайся своим выходом на пенсию», - написал Мозес в социальной сети.

Напомним, что нигериец выступал с Азаром в лондонском «Челси» с 2012 по 2013 год и с 2015 по 2019 года.

Последним клубом Азара был мадридский «Реал», также он выступал за французский «Лилль». На его счету 126 игр за национальную сборную Бельгии, в которых он смог отметиться 33 забитыми мячами.