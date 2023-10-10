Ротенберг: «Позор решению УЕФА!»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных России к официальным соревнованиям.

«Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт!» - слова Ротенберга приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после допуска УЕФА юношеских команд России ассоциации некоторых стран объявили о намерении бойкотировать матчи с россиянами.

Стоит сказать, что санкции в отношении российского футбола УЕФА внедрил приблизительно полтора года назад.

В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён