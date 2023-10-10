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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ротенберг: «Позор решению УЕФА!»

10 Октября 2023 • 16:58 Комментировать (1)

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о решении УЕФА отменить допуск юношеских сборных России к официальным соревнованиям.

«Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт!» - слова Ротенберга приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после допуска УЕФА юношеских команд России ассоциации некоторых стран объявили о намерении бойкотировать матчи с россиянами.

Стоит сказать, что санкции в отношении российского футбола УЕФА внедрил приблизительно полтора года назад.

В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Борис Ротенберг Сочи
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Комментарии (1)
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intermerdano
10 Октября 2023 в 17:07
говноеды из восточной европы оказали явное давление тут к гадалке не ходи и западные страны прогнулись. ну пох
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