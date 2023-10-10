Казанский «Рубин» расторг контракты с центральным защитником Максимом Ширяевым и нападающим Мераби Уридией, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, игроки стали заложниками внутренних разборок в казанском клубе, которые оставили их без контрактов и возможности играть в футбол до весны, так как трансферное окно закрылось в России в сентябре. Также отмечается, что игрокам положена компенсация в три зарплаты.

В текущем сезоне Ширяев принял участие в трех играх Кубка России, а 30-летний Уридия сыграл девять матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.