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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев снялся в ролике с дельфинами видео

10 Октября 2023 • 16:12 Комментировать

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев снялся в ролике с дельфинами. Это был промо-ролик Российского футбольного союза к товарищеской игре между сборными России и Камеруна.

В ролике Соболев стоит в футболке сборной России в Москвариуме, а позади него из воды выпрыгивают дельфины.

 

Стоит сказать, что Александра Соболева часто называют дельфином из-за его падений на поле. 

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в четверг, 12 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители на «ВТБ Арене» в Москве услышат в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что сборная России из-за санкций сейчас может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Александр Соболев
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