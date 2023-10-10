Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев снялся в ролике с дельфинами. Это был промо-ролик Российского футбольного союза к товарищеской игре между сборными России и Камеруна.

В ролике Соболев стоит в футболке сборной России в Москвариуме, а позади него из воды выпрыгивают дельфины.

Стоит сказать, что Александра Соболева часто называют дельфином из-за его падений на поле.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в четверг, 12 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители на «ВТБ Арене» в Москве услышат в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что сборная России из-за санкций сейчас может проводить только товарищеские матчи.