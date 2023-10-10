​«Дно – стихия УЕФА»: Валуев отреагировал на отмену допуска юношеских сборных России

Известный в прошлом боксёр, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев дал комментарий по поводу громкого решения УЕФА, принятого во вторник.

Как известно, УЕФА отменил своё решение допустить юношеские сборные России к официальным соревнованиям. Это решение принималось совсем недавно – в конце сентября. Предполагалось, что российские юношеские команды будут играть в нейтральном статусе.

«А я не удивлен решению УЕФА. Дно - их стихия. Поэтому я и говорил не обольщаться», - цитирует Валуева Sport24.

Как известно, футбольные санкции в отношении России стали работать более полутора лет назад.

​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён