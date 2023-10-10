​Уткин прокомментировал решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России

Известный журналист Василий Уткин дал комментарий по поводу решения УЕФА об отмене допуска юношеских сборных России к официальным соревнованиям.

По словам Уткина, решение УЕФА отменить допуск является неприятным. В то же время журналист отметил, что УЕФА пытался вернуть российские юношеские команды.

«На мой взгляд, единственное объяснение отзыва разрешения - политическое давление. Но важно, что попытка-то была. И попытка разумная - даже такой парень, как Доминик Гашек, позиция которого абсолютно однозначна, высказывался в том смысле, что да, несовершеннолетние тут ни при чём», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В завершении Уткин подчеркнул свою веру в то, что спорт способен объединять людей.

​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён