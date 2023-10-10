​Тарасова отреагировала на решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России

УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к официальным соревнованиям. Комментарий на этот счёт дала Татьяна Тарасова – заслуженный тренер по фигурному катанию.

Тарасова выразила непонимание из-за быстрой отмены УЕФА своего же решения о допуске российских юношеских команд.

«Я не понимаю, как можно отменять решение, о котором говорится на весь мир, которое связано с детьми. Надо соображать, что это не взрослые, а дети, на детскую психику это влияет сильнейшим образом», - цитирует Тарасову ТАСС.

Тарасова считает, что УЕФА придумывает всё новые и новые предлоги, чтобы футбольные санкции в отношении России продолжали действовать.

В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён