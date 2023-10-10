​Губерниев – УЕФА: «Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули – бессовестные люди»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение УЕФА об отмене допуска юношеских сборных России к официальным соревнованиям.

«Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали. Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули. Потому что бессовестные люди! Стыдоба», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что после решения УЕФА допустить юношеские сборные России к официальным соревнованиям ряд стран заявили о намерении бойкотировать матчи с россиянами.

Стоит сказать, что Россия находится под футбольными санкциями уже больше полутора лет.

​В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён