Агент: «Я не думаю, что зимой Кассьерра покинет «Зенит»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о будущем колумбийского футболиста.

Агент отметил, что на данный момент официальных предложений о покупке Кассьерры от других клубов не поступало.

«На данный момент никаких официальных предложений по Матео нет. Будем ли рассматривать, если поступят? Он очень счастлив в клубе. Я не думаю, что он покинет «Зенит» зимой», — приводит слова Петропулоса Sport24.

Действующий контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл за «сине-бело-голубых» 16 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.