Известный российский функционер Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы на возвращение российских команд на международную арену.

«Взрослым клубам не надо соглашаться на игру под нейтральным флагом. Взрослые потерпят. Рано или поздно нас вернут на международную арену. Не может мир существовать без такой большой великой державы. Рано или поздно мы там будем - вопрос только во времени. Не умрём - потерпим», - сказал Орещук.

Напомним, что во вторник УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к официальным соревнованиям.

В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён