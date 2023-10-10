​«Спартак» попросил не вызывать Литвинова в сборную России

«Спартак» попросил не вызывать полузащитника Руслана Литвинова в сборную России. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Попросили его не вызывать в связи с болячками», - сказал Карпин журналистам.

Напомним, что в прошлом месяце между «Спартаком» и сборной России возникло какое-то недопонимание. Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль жаловался, что Литвинов отыграл 90 минут за сборную России, несмотря на проблемы со здоровьем. В национальной команде говорили, что «красно-белые» никакой информации по проблемам игрока не присылали.

Сборная России ближайший матч проведёт 12 октября – против Камеруна на «ВТБ Арене» в Москве.

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