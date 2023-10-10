Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался по итогам матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ростов» (3:2).

- Везёт сильнейшим. Молодцы «Краснодар». Им надо приз за волевую победу выдать. Карпин ушки расставил, когда «Ростов» 2:0 повёл. Подумал, ну всё, три очочка есть. Что Сафонов, что Песьяков, когда начинают разыгрывать мяч, не могут на десять метров точно отдать передачу. Вот Акинфеев сразу выносит мяч на сто метров. Я бы менял вратаря после каждого такого ляпа. Сколько пенок они понапривозили таким образом! Почему Песьякова Карпин продолжает ставить в основу, я не знаю. У них же есть хороший второй вратарь – Медведев. Чую, Карпину в этом году придётся попрощаться с «Ростовом».