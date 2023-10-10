​Колосков указал на несостоятельность исполкома УЕФА после решения по России

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, высказался о последнем громком решении УЕФА. Как известно, УЕФА отменил допуск юношеских сборных России к официальным соревнованиям.

Колосков напомнил, что он сразу говорил о технической сложности реализации допуска юношеских сборных России. Почётный президент РФС отметил, что он впервые видит ситуацию, когда УЕФА принимает решение, а затем его отменяет.

«Я думаю, действительно, что УЕФА не выдумывал причину. Но зачем тогда принимать решение, не до конца его продумав? Исполком просто показал свою несостоятельность», - цитирует Колоскова ТАСС.

Отметим, что футбольные санкции в отношении России работают уже больше полутора лет.

В УЕФА объяснили, почему допуск юношеских сборных России отменён